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Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников

06 сентября 2022, 18:14

Военнопленные находятся в смертельной опасности — заявление родственников

Украинские военнопленные, которых удерживают в оккупированной Еленовке, находятся в опасности. Об этом на брифинге заявила жена пленного «азовца», руководитель общественной организации «Женщины из стали» Наталья Зарицкая.

Зарицкая напомнила, что спустя 25 дней после трагедии ООН создала комиссию по расследованию произошедшего в колонии. Однако группа до сих пор не приступила к выполнению возложенных задач — из-за опасности для визита представителей ООН.

«Тот факт, что даже целая мощная миссия ООН 40 дней не может пробиться к месту публичной казни военнопленных, так же как не может добраться туда одна из старейших международных организаций — МККК, свидетельствует о том, что наши военнопленные находятся в смертельной опасности», — подчеркнула жена пленного военного.

По ее словам, сегодня Россия не выполняет ни одну норму Женевской конвенции об обращении с военнопленными. У их родственников нет данных о местонахождении пленных, с ними нет связи.

«Мы требуем справедливости», — заявила Зарицкая.

Также родственники призвали привлечь к ответственности РФ, справедливо расследовать теракт в Еленовке и немедленно обменять военнопленных из Мариуполя либо обеспечить их экстрадицию в третью страну.

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Ранее сообщалось, что Международный Комитет Красного Креста не перестает вести переговоры с Россией для того, чтобы получить доступ на территорию следственного изолятора в Еленовке, но пока что прогресса в этом вопросе нет.

В ночь на 29 июля произошел удар по Еленовской колонии на подконтрольной группировке «ДНР» территории, в которой находились украинские военнопленные. Погибли порядка 50 человек, десятки ранены. Власти России и Украины обвинили друг друга в трагедии.

Генпрокурор Украины Андрей Костин, ссылаясь на предварительные выводы международных экспертов, заявил, что помещение Еленовской колонии, где держали украинских военнопленных, уничтожено не ракетами, а термобарическим оружием.

Минобороны РФ опубликовало списки погибших и раненых украинских военнопленных в Еленовке. Украинская сторона не может верифицировать эти данные.

3 августа генсекретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о намерении запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные.

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