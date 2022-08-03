ООН организует миссию по поиску фактов убийства военнопленных в Еленовке

ООН намерена в ближайшее время запустить миссию, которая займется установлением фактов трагедии в Еленовке, где погибли украинские военнопленные. Об этом сообщил генсекретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции.



Он отметил, что Россия и Украина потребовали расследования теракта.



«Мы получаем запросы от Российской Федерации и запросы от Украины провести расследование по событиям. Я решил, в соответствии со своей компетенцией и полномочиями, начать миссию по поиску фактов. У меня нет полномочий проводить уголовные расследования, но могу запустить миссию по поиску фактов», — заявил Гутерриш.



Он также добавил, что в результате работы миссии установленные факты будут переданы правительствам Украины и РФ.



«Я надеюсь, что мы сможем договориться о круге полномочий этой миссии. Мы ищем компетентных, независимых людей... И мы надеемся иметь все возможности с обеих сторон для доступа ко всем данным, необходимым для выяснения правды о случившемся. Это вопрос, к которому мы подошли очень серьезно. И мы упорно работаем над ним», — подчеркнул генсек ООН.