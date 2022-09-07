В оккупированном Мелитополе взорвали офис штаба «Единой России»

В оккупированном Мелитополе Запорожской области вечером 7 сентября прогремел взрыв в офисе штаба движения «Мы вместе с Россией». Об этом сообщили представители штаба. Там назвали это терактом для «запугивания мирных жителей».



Как отметил городской голова Мелитополя Иван Федоров, взрыв произошел в здании по улице Ломоносова. Ранее партия «Единая Россия» открыла там гуманитарный штаб.



Данные о пострадавших уточняются.



5 сентября Вооруженные силы Украины нанесли с помощью дронов удар по офису штаба в оккупированном Энергодаре.