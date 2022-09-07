В окупованому Мелітополі підірвали офіс штабу «Єдиної Росії»

07 вересня 2022, 23:15

В окупованому Мелітополі підірвали офіс штабу «Єдиної Росії»

В окупованому Мелітополі Запорізької області увечері 7 вересня пролунав вибух в офісі штабу руху «Ми разом із Росією». Про це повідомили представники штабу. Там назвали це терактом для «залякування мирних жителів».

Як зазначив міський голова Мелітополя Іван Федоров, вибух стався у будівлі на вулиці Ломоносова. Раніше партія «Єдина Росія» відкрила там гуманітарний штаб.

Дані про постраждалих уточнюються.

5 вересня Збройні сили України за допомогою дронів завдали удару по офісу штабу в окупованому Енергодарі.

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