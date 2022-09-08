В Горловке опустошили карьер. Жители показали, как было и как стало

В оккупированной Горловке. Скриншот

В подконтрольной группировке «ДНР» Горловке карьер в районе пятого квартала полностью опустошили сотрудники «МЧС ДНР».



Местные жители рассказывают, что из-за проблем с водоснабжением автомобили «МЧС» стали набирать воду в карьере, глубина которого достигала 90 метров.



Горловчанин Олег наблюдал за процессом обмеления водоема. Видно было, что водоем мелеет, но вода была.

Он зафиксировал, как две машины «МЧС» выкачивали воду. Олег показал, что на поверхности стало видно «подводный дом», который в 1989 году установили дайверы. Также он рассказал, как погружался с аквалангом, но на глубине в 35 метров у него начались проблемы с оснащением — пришлось подняться на поверхность.

«Все, нет нашего карьера», — резюмировал горловчанин.

Еще один горловчанин с ником Vikk svn спустился на дно через несколько дней. Воды совсем не осталось, земля на дне водоема — вся в трещинах.

Также Олег показал, каким водоем был ранее:



