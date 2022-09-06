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Вода в Донецке раз в три дня: протесты жителей и хамство «чиновников ДНР» ►

06 сентября 2022, 11:30

Вода в Донецке раз в три дня: протесты жителей и хамство «чиновников ДНР» ►

Ситуация с водоснабжением на оккупированной территории Донецкой области с каждым днем все хуже. Группировка «ДНР» установила еще более жесткий график подачи. В Донецке воду теперь включают раз в три дня с 19:00 до 21:00. Для каждого района составлен отдельный график, но, судя по сообщениям местных жителей, не везде его соблюдают.

В то время, когда часть дончан смогут пользоваться водой раз в три дня, некоторые вообще останутся без водоснабжения. В таких, довольно заселенных микрорайонах, как Солнечный, Широкий, Мирный и ряде других воду включать даже не планируют. Из-за отсутствия центрального водоснабжения жители Донецка и Макеевки ищут альтернативные источники подачи воды, которых практически не осталось. Например, набирают ее в родниках.

Некоторые готовы за свои деньги пробурить скважину, но чиновники эту идею, мягко говоря, игнорируют. Например, жители Кировского района записали на камеру свое общение с так называемым «представителем администрации ДНР»: «Что ты мне пеняешь скважиной? Я заплатил — и с водой. Вы мне на х.р не всра..сь».

Что касается питьевой воды, то известны случаи ее выдачи «ДНР» по паспортам.

В Донецке проблемы с водой начались еще в феврале. Ранее ее тоже пускали по графику, но менее жесткому. В конце августа была остановлена Верхнекальмиусская фильтровальная станция в связи с низким уровнем воды в канале Северский Донец-Донбасс. Эта станция находится на оккупированной территории и подает воду в Донецк, Ясиноватую и часть Макеевки. По информации предприятия «Вода Донбасса», которое подконтрольно группировке «ДНР», Донецк обеспечивается водоснабжением лишь на 10-12%.

Подробнее о ситуации с водоснабжением, смотрите в видео «Новостей Донбасса».

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