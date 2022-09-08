У Горлівці спустошили кар'єр. Мешканці показали, як було та як стало

В окупованій Горлівці. Скріншот

У підконтрольній угрупованню «ДНР» Горлівці кар'єр у районі п'ятого кварталу повністю спустошили співробітники «МНС ДНР».



Місцеві жителі розповідають, що через проблеми із водопостачанням автомобілі «МНС» стали набирати воду в кар'єрі, глибина якого сягала 90 метрів.



Горлівчанин Олег спостерігав за процесом обміління водойми. Видно було, що водойма міліє, але вода була.

Він зафіксував, як дві машини МНС викачували воду. Олег показав, що на поверхні стало видно «підводний будинок», який у 1989 році встановили дайвери. Також він розповів, як занурювався з аквалангом, але на глибині 35 метрів у нього почалися проблеми з оснащенням — довелося піднятися на поверхню.

«Все, немає нашого кар'єру», — резюмував горлівчанин.

Ще один горлівчанин із ніком Vikk svn спустився на дно за кілька днів. Води зовсім не залишилося, земля на дні водоймища — вся в тріщинах.

Також Олег показав, яким водоймище було раніше:



