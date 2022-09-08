З початку місяця ЗСУ звільнили понад тисячу квадратних кілометрів України – Зеленський

З початку місяця Збройні сили України звільнили понад тисячу квадратних кілометрів країни від російських окупантів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.



«Загалом із 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів нашої території.

Я вдячний усім українським воїнам, усім, хто виборює свободу для нашого народу – і на півдні, і на сході, і в боях на фронті, і тим, хто робить свій внесок у нашу перемогу відповідними операціями в тилу ворога. Звільнення нашої землі – це заслуга всіх, хто чітко та вчасно виконує загальний оборонний задум», – сказав президент.



Крім того, Зеленський подякував бійцям 115-ї окремої бригади тероборони Оперативного командування «Північ», які і зараз продовжують захищати Україну на Північному напрямку, а також бійцям 117-ї окремої бригади тероборони, які діють на напрямі Суджа – Суми, та першій танковій, яка «міцно утримує позиції у напрямку Гомель – Городня».

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив , що місто Балаклія в Харківській області взято під контроль ЗСУ.