Кириленко: В недавно освобожденном селе Донетчины – тяжелая гуманитарная ситуация

В селе Озерное – недавно освобожденном населенном пункте Донецкой области – пока сложная гуманитарная ситуация, много разрушенных домов в жилом секторе. Об этом рассказал глава областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.



Он не уточнил, о каком населенном пункте идет речь, однако известно, что на днях бойцы Национальной гвардии и территориальной обороны деоккупировали село Озерное Донецкой области.



Кириленко отметил, что постепенно после возможности зайти туда местному населению будет предоставляться вся необходимая помощь. Сейчас людям подвозят продукты питания и лекарства.



Глава ОВА добавил, что освобождение территории предусматривает и разминирование, а значит, нужно время.



Отвечая на вопрос журналистки, есть ли в освобожденном селе случаи, подобные Ирпеню и Буче, Кириленко сказал: «Каждый день мы фиксируем гибель гражданского населения. Каждый факт фиксируется органом досудебного расследования, чтобы в дальнейшем использовать их как доказательства преступлений российских оккупантов».



Кириленко напомнил, что из области продолжается обязательная эвакуация. Менее 350 тысяч человек пока еще не выехали.



Полную версию интервью с главой ОВА Павлом Кириленко читайте здесь.