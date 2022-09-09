Генштаб проинформировал об успешном контрнаступлении на Харьковском направлении

Украинские военные успешно отразили наступление противника в районах населенных пунктов Уды, Константиновка, Вернополье, Плоское, Майорск, Безыменное и Каменка. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба Вооруженных сил Украины.



Отмечается, что противник вел обстрелы на Донбассе:

на Славянском направлении — у Долины, Краснополья, Славянска и Никольского;

на Краматорском направлении — в районах населенных пунктов Богородичное, Новониколаевка, Серебрянка, Северск, Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Спорное, Раздолевка и Григоровка;

на Бахмутском направлении — вблизи Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Бахмута, Веселой Долины, Зайцево, Нью-Йорка и Веселого;

на Авдеевском направлении — в районах Каменки, Авдеевки, Первомайского, Водяного и Опытного;

на Новопавловском направлении — возле Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Великой Новоселки, Новоукраинки, Пречистовки и Никольского.

«В связи с наступлением наших войск в отдельных районах Херсонской области подразделения Вооруженных сил РФ переходят к тактике террористических действий в отношении местных мирных жителей. Так, по имеющейся информации, в населенном пункте Великая Александровка оккупанты используют местное население в качестве "живого щита". Поселок закрыт на въезд и выезд», — проинформировали в Генштабе.



Также в Генштабе сообщили, что Силы обороны ведут успешное контрнаступление на Харьковском направлении.



«Благодаря умелым и слаженным действиям, Вооруженные силы Украины при поддержке местного населения продвинулись почти на 50 км за три дня. По данным разведки, отдельные вражеские подразделения понесли значительные потери. Оккупанты пытаются эвакуировать раненый личный состав и поврежденную военную технику в районы Ольховатки и Бородоярского. Личный состав оккупационных войск в гражданской одежде прибегает к дезертирству и пытается вернуться на территорию РФ. В течение суток отмечено более 15 таких случаев», — отмечается в сообщении.



Смотрите также: