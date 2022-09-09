Генштаб поінформував про успішний контрнаступ на Харківському напрямку

09 вересня 2022, 11:22

Генштаб поінформував про успішний контрнаступ на Харківському напрямку

Українські військові успішно відбили наступ противника в районах населених пунктів Уди, Костянтинівка, Вірнопілля, Плоске, Майорськ, Безіменне та Кам'янка. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що противник вів обстріли на Донбасі:

  • на Слов'янському напрямку — у Долини, Краснопілля, Слов'янська та Микільського;
  • на Краматорському напрямку — в районах населених пунктів Богородичне, Новомиколаївка, Серебрянка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Івано-Дар'ївка, Спірне, Роздолівка та Григорівка;
  • на Бахмутському напрямку — поблизу Яковлівки, Соледара, Бахмутського, Бахмута, Веселої Долини, Зайцева, Нью-Йорка та Веселого;
  • на Авдіївському напрямку — в районах Кам'янки, Авдіївки, Первомайського, Водяного та Опитного;
  • на Новопавлівському напрямку — біля Мар'їнки, Парасковіївки, Новомихайлівки, Великої Новосілки, Новоукраїнки, Пречистівки та Микільського.

«У зв’язку з наступом наших військ в окремих районах Херсонської області підрозділи Збройних сил РФ переходять до тактики терористичних дій щодо місцевих мирних жителів. Так, за наявною інформацією, у населеному пункті Велика Олександрівка окупанти використовують місцеве населення як "живий щит". Селище закрите на в'їзд та виїзд», — поінформували у Генштабі.

Також у Генштабі повідомили, що Сили оборони ведуть успішний контрнаступ на Харківському напрямку.

«Завдяки вмілим та злагодженим діям, Збройні сили України за підтримки місцевого населення просунулися майже на 50 км за три дні. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат. Окупанти намагаються евакуювати поранений особовий склад та пошкоджену військову техніку до районів Ольховатки та Бородоярського. Особовий склад окупаційних військ у цивільному одязі вдається до дезертирства та намагається повернутися на територію РФ. Протягом доби відмічено понад 15 таких випадків», — зазначається у повідомленні.

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