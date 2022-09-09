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ВСУ, вероятно, отобьют Купянск в ближайшее время — ISW

09 сентября 2022, 11:53

ВСУ, вероятно, отобьют Купянск в ближайшее время — ISW

Украинские успехи на линии Харьков — Изюм создают трещины в российском информационном пространстве и подрывают доверие к российскому командованию. Об этом в своем отчете пишут аналитики американского Института изучения войны (ISW).

«Украинские военные официальные лица заявили, что 8 сентября украинские силы продвинулись на 50 км вглубь российских оборонительных позиций к северу от Изюма. Но Министерство обороны России не сделало никаких заявлений. Украинские успехи и молчание Минобороны России побудили многих российских блогеров критиковать и обсуждать неспособность России сохранить контроль над городом Балаклея, примерно в 44 км к северо-западу от Изюма», — отметили аналитики.

Также сообщается, что блогеры из РФ предупреждали о готовящемся украинском контрнаступлении. И отмечали, что российское командование не подготовилось к «очевидным и предсказуемым» украинским контрнаступлениям. Другие говорили, что украинские силы «полностью переиграли» российское военное командование в Балаклее.

В ISW считают, что Минобороны России с трудом справляется с неожиданными украинскими операциями, потому что его информационная стратегия основана на представлении российского вторжения в Украину как простой и безупречной операции.

В институте делают вывод, что украинские силы, скорее всего, вернут под украинский контроль Купянск в течение следующих 72 часов, что серьезно ухудшит, но не полностью перережет российские наземные линии снабжения с Изюмом.

Кроме того, отмечается, что украинские силы продолжают наносить удары по российским линиям связи, пунктам управления и складам боеприпасов в Херсонской области.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что город Балаклея в Харьковской области взят под контроль ВСУ.

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