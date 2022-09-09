ЗСУ, ймовірно, відіб'ють Куп'янськ найближчим часом — ISW

09 вересня 2022, 11:53

ЗСУ, ймовірно, відіб'ють Куп'янськ найближчим часом — ISW

Українські успіхи на лінії Харків — Ізюм створюють тріщини у російському інформаційному просторі та підривають довіру до російського командування. Про це у своєму звіті пишуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

«Українські військові офіційні особи заявили, що 8 вересня українські сили просунулися на 50 км углиб російських оборонних позицій на північ від Ізюма. Але Міністерство оборони Росії не зробило жодних заяв. Українські успіхи та мовчання Міноборони Росії спонукали багатьох російських блогерів критикувати та обговорювати нездатність Росії зберегти контроль над містом Балаклія, приблизно за 44 км на північний захід від Ізюма», — зазначили аналітики.

Також повідомляється, що блогери з РФ попереджали про підготовку українського контрнаступу. І зазначали, що російське командування не підготувалося до «очевидних та передбачуваних» українських контрнаступів. Інші казали, що українські сили «повністю переграли» російське військове командування у Балаклії.

В ISW вважають, що Міноборони Росії важко справляється з несподіваними українськими операціями, тому що його інформаційна стратегія заснована на представленні російського вторгнення в Україну як простої та бездоганної операції.

В інституті роблять висновок, що українські сили, швидше за все, повернуть під український контроль Куп'янськ упродовж наступних 72 годин, що серйозно погіршить, але не повністю переріже російські наземні лінії постачання з Ізюмом.

Крім того, зазначається, що українські сили продовжують завдавати ударів по російських лініях зв'язку, пунктам управління та складам боєприпасів у Херсонській області.

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив, що місто Балаклія в Харківській області взято під контроль ЗСУ.

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