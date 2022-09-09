«ДНР»: До восьми возросло количество раненых в Горловке

Во время обстрела оккупированной Горловки сегодня утром ранены восемь человек. Об этом заявил «мэр» города Иван Приходько.



По его словам, под обстрел попала Пантелеймонова в Центрально-Городском районе. Стало известно, что количество пострадавших возросло: поступила информация о ранениях двух мужчин, женщины, а также 16-летней девочки-подростка.



Ранее Приходько сообщал о гибели одного мирного жителя и четверых раненых. В целом группировка «ДНР» заявляла о троих погибших и 12 раненых.

За минувшие сутки на подконтрольной украинским властям части Донецкой области из-за обстрелов погибли девять мирных жителей, еще 23 человека ранены.



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