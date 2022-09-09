«ДНР»: До восьми зросла кількість поранених у Горлівці

Під час обстрілу окупованої Горлівки сьогодні вранці поранено восьмеро людей. Про це заявив «мер» міста Іван Приходько.



За його словами, під обстріл потрапила Пантелеймонова у Центрально-Міському районі. Стало відомо, що кількість постраждалих зросла: надійшла інформація про поранення двох чоловіків, жінки, а також 16-річної дівчинки-підлітка.



Раніше Приходько повідомляв про загибель одного мирного жителя та чотирьох поранених. Загалом угруповання «ДНР» заявляло про трьох загиблих та 12 поранених.

Минулої доби на підконтрольній українській владі частині Донецької області через обстріл загинули дев'ять мирних жителів, ще 23 людини поранені.



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