Дневной обстрел Харькова: количество пострадавших выросло до 14 — Синегубов

Число пострадавших в результате обстрела Харькова, совершенного российскими оккупационными войсками из реактивных систем залпового огня «Ураган» 9 сентября, увеличилось до 14 человек. Трое из жертв — дети 3, 11 и 15 лет. Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

«Ранения получили 14 человек. В том числе 3 детей – 3, 11 и 15 лет. Дети госпитализированы в медицинское учреждение. Их состояние медики оценивают как среднее. Угрозы их жизни нет. 4 взрослых имеют легкие ранения и в госпитализации не нуждались, получили медицинскую помощь на месте. Состояние остальных пострадавших – среднее», — пишет Синегубов.

Днем 9 сентября российские войска ударили по Шевченковскому району Харькова.