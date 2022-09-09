Денний обстріл Харкова: кількість постраждалих зросла до 14

Число постраждалих внаслідок обстрілу Харкова, скоєного російськими окупаційними військами із реактивних систем залпового вогню «Ураган» 9 вересня, збільшилося до 14 осіб. Троє з жертв – діти 3, 11 та 15 років. Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

«За останньою інформацією, ушкоджень зазнали 14 людей. В тому числі 3 дітей - 3, 11 та 15 років. Діти госпіталізовані в медичний заклад. Їхній стан медики оцінюють як середній. 4 дорослих мають легкі поранення та госпіталізації не потребували, отримали медичну допомогу на місці. Стан решти постраждалих - середній», - пише Синєгубов.

Вдень 9 вересня російські війська вдарили по Шевченківському району Харкова.