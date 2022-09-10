Украинская армия удачно продвинулась на южном фронте

ВСУ за прошедшие сутки продвинулись по линии южного фронта по разным участкам от двух до нескольких десятков километров. Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.



По ее словам, украинские военные уничтожали технику и личный состав оккупантов. В том числе были разбиты две гаубицы крупнокалиберной артиллерии, которыми они постоянно били по Никопольскому району.



Гуменюк отметила, что, не имея успехов на фронте, российские военные пытаются мстить жителям тех районов, которые для них недостижимы.



«Были удары С-300 по Николаеву, пытаются там достать критическую инфраструктуру, но, к счастью, ни в одном, ни в другом районе нет человеческих потерь. Это главное для нас... В скором времени мы обязательно сообщим те населенные пункты, которые с радостью встречают наших бойцов», — сказала Гуменюк.



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