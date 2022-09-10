Українська армія вдало просунулась на південному фронті

ЗСУ минулої доби просунулися по лінії південного фронту на різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.



За її словами, українські військові знищували техніку та особовий склад окупантів. Зокрема було розбито дві гаубиці великокаліберної артилерії, з яких вони постійно били по Нікопольському району.



Гуменюк зазначила, що, не маючи успіхів на фронті, російські військові намагаються мстити мешканцям тих районів, які для них недосяжні.



«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, в жодному районі немає людських втрат. Це головне для нас... Незабаром ми обов'язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», — сказала Гуменюк.



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