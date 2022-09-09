Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

ВСУ освободили более 1000 квадратных метров за последние дни. Военные публикуют фото на фоне стелы при въезде в Купянск, уничтожен мост через Оскол.

Продвижение ВСУ на линии Харьков — Изюм подрывают доверие к российскому командованию в РФ — Институт изучения войны.

Авдеевка в огне. Власти призывают как можно быстрее эвакуироваться.

Снова под обстрелом Славянск и Бахмут. В последнем погибло 8 человек, еще 17 ранены.

Сильные обстрелы Донецка. В Петровском районе погибло 3 человека, возле «Изумруда» двое погибших и 5 раненых.

Российская техника из Мариуполя движется в сторону Бердянска. В городе толпы на остановках — автобусов не хватает.