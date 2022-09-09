РФ направила колонны техники и оккупантов на Харьковское направление

Российские оккупанты. Скриншот

Россия направила технику и военных на Харьковское направление. Об этом сообщает российское «РИА Новости».



«Колонны российской армии движутся на Харьковское направление, Минобороны публикует новые кадры», — утверждают в РФ.

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