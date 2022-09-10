Міноборони РФ назвало відступ своїх військ на Харківщині «перегрупуванням»

Російське міністерство оборони заявило, що проводить «перегрупування» військ на Харківщині, пояснюючи відступ своїх сил, передає «РИА Новости».



«Для досягнення заявлених цілей СВО зі звільнення Донбасу прийнято рішення перегрупувати російські війська, що знаходяться в районах Балаклії та Ізюму для нарощування зусиль на Донецькому напрямку», — йдеться у повідомленні.



«З цією метою протягом трьох діб проведено операцію зі згортання та організованого перекидання ізюмсько-балаклейського угруповання військ на територію Донецької народної республіки. У ході цієї операції проведено низку відволікаючих та демонстраційних заходів із позначенням реальних дій військ», — заявили в Міноборони РФ.

Раніше ЗСУ деокупували Балаклію та Куп'янськ Харківської області, також з'явилися повідомлення, що українські військові звільнили від окупантів місто Ізюм.



Крім того, ЗСУ минулої доби просунулися по лінії південного фронту різними ділянками від двох до кількох десятків кілометрів, а на Донбасі підійшли до Лисичанська і ведуть бої за Лиман.