Оккупанты в Мелитополе перенесли дату «референдума» по присоединению к РФ

Контрнаступление Вооруженных Сил Украины сорвало планы российских оккупантов по проведению 11 сентября «референдума» по присоединению Мелитополя к Российской Федерации. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.



«Они рассказали всему миру, что он должен был состояться уже завтра, 11 сентября. Однако и борьба ВСУ, и отпор сил сопротивления, и что очень важно — массовый отказ жителей временно оккупированных территорий поддерживать Россию настолько повлияли на настроения рашистов, что они вынуждены постоянно переносить день "голосования"», — написал мэр в Тelegram-канале.



Он отметил, что новой датой проведения псевдореферендума оккупанты назначили 4 ноября.



«По предварительным данным оккупанты избрали новой сакральной датой 4 ноября — "день народного единства". Однако, учитывая панический "плановый отвод войск минобороны России" на всех участках фронта, они объединяются разве что с целью бежать с украинской земли», — подчеркнул Федоров.

По его словам, в настоящее время коллаборанты массово пытаются вернуться на сторону Украины, поняв, что оккупанты обманывают не только местное население, но и своих пособников.

Накануне секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предложил провести «референдумы» 4 ноября — в День народного единства.