Окупанти в Мелітополі перенесли дату «референдуму» щодо приєднання до РФ

Контрнаступ Збройних Сил України зірвав плани російських окупантів щодо проведення 11 вересня «референдуму» з приєднання Мелітополя до Російської Федерації. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.



«Вони розповіли усьому світу, що він мав відбутися вже завтра, 11 вересня. Однак і боротьба ЗСУ, і відсіч сил опору, і що дуже важливо — масова відмова мешканців тимчасово окупованих територій підтримувати Росію настільки вплинула на настрої рашистів, що вони змушені постійно переносити день голосування», — написав мер у Телеграм-каналі.



Він зазначив, що новою датою проведення псевдореферендуму окупанти призначили 4 листопада.



«За попередніми даними, окупанти обрали новою сакральною датою 4 листопада — "день народної єдності". Однак, з огляду на панічний "плановий відвід військ міноборони Росії" на всіх ділянках фронту, вони об'єднуються хіба що з метою втекти з української землі», — наголосив Федоров.

За його словами, нині колаборанти масово намагаються повернутися на бік України, зрозумівши, що окупанти дурять не лише місцеве населення, а й своїх посібників.

Напередодні секретар генради «Єдиної Росії» Андрій Турчак запропонував провести «референдуми» 4 листопада — у День народної єдності.