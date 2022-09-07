В «Единой России» предложили дату «референдума» на оккупированной территории

Дата проведения незаконных «референдумов» на оккупированных территориях, среди которых не только часть Донецкой и Луганской областей, снова перенесена. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил новую – 4 ноября. В эту дату россияне отмечают День народного единства.



В своем Telegram-канале Турчак написал, что опирается на данные социологического исследования партии. По его словам, это «было бы правильно и символично».



Напомним, что российские оккупанты ранее назначили «референдум» о присоединении Донецкой области к РФ на 11 сентября. Незадолго до этого «референдумы» анонсировали в июле.



Ранее сообщалось о нескольких сценариях подготовки «референдумов».