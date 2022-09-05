Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призывает украинских граждан не участвовать в «референдумах», которые собирается провести Россия на оккупированных территориях.



«Лучший выход — эвакуироваться. Так вы обезопасите себя и свою семью и избежите давления от оккупантов. А также — не нарушите законодательство Украины, по которому участие в так называемых "референдумах" на ВОТ влечет уголовную ответственность», — цитирует Верещук пресс-служба министерства.



Она призвала украинцев не бояться уезжать и делать это уже сейчас, пока позволяет хорошая погода, так как «осенние дожди очень усложнят эвакуацию, ведь дороги будут размыты».



Верещук подчеркнула, что государство позаботится о каждой семье, которая переместится на подконтрольную правительству территорию: всех обеспечат приютом, финансовой помощью, лекарствами, продуктами, теплыми вещами и предметами первой необходимости.