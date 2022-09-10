Партизаны подорвали здание «военкомата» в оккупированном Херсоне

В оккупированном Херсоне партизаны подорвали здание «военкомата». Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.



«По предварительной информации от партизан Движения Сопротивления Юг УДА, в Херсоне взорван дом "Территориального центра комплектования №178" на улице Паровозной, известный в Херсоне как "военкомат"», — написал Братчук в Тelegram.



«Местные жители сообщают, что здание использовалось для размещения российских военных и что в него, вероятно, заселили новое пополнение», — добавил он.

Читайте также: Россия отступает под Балаклеей и Херсоном