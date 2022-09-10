Партизани підірвали будівлю «військкомату» в окупованому Херсоні

В окупованому Херсоні партизани підірвали будівлю «військкомату». Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.



«За попередньою інформацією від партизанів Руху Опору Південь УДА, у Херсоні підірвано будинок "Територіального центру комплектування №178" на вулиці Паровозній, відомий у Херсоні як "військкомат"», — написав Братчук у Тelegram.



«Місцеві жителі повідомляють, що будівля використовувалася для розміщення російських військових і що в неї, ймовірно, заселили нове поповнення», — додав він.

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