Украинские военные показали площадь освобожденного Изюма

Офицер Вооруженных Сил Украины Юрий Кочевенко показал центральную площадь освобожденного Изюма. Видео опубликовано на его странице в Facebook.



«Главная площадь Изюма. Догорает помещение местной администрации. Вокруг все разрушено, но ничего, все восстановим, а Изюм был, есть и будет Украина, и все будет Украина», — подчеркнул Кочевенко.

Ранее ВСУ деоккупировали Балаклею, Купянск и ряд населенных пунктов Харьковской области, также появились сообщения, что украинские военные освободили от оккупантов город Изюм.



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