Українські військові показали площу звільненого Ізюму

11 вересня 2022, 20:09

Українські військові показали площу звільненого Ізюму

Офіцер Збройних Сил України Юрій Кочевенко показав центральну площу звільненого Ізюму. Відео опубліковано на його сторінці у Facebook.

«Головна площа Ізюму. Догоряє приміщення місцевої адміністрації. Навколо все зруйновано, але нічого, все відновимо, а Ізюм був, є і буде Україна, і все буде Україна», — наголосив Кочевенко.

Раніше ЗСУ деокупували Балаклію, Куп'янськ та низку населених пунктів Харківської області, також з'явилися повідомлення, що українські військові звільнили від окупантів місто Ізюм.

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