ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине

Украинские военные заняли поселок Казачья Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно выехали из поселка. Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко в Facebook.



«По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население», — написал он.



Позже он разместил видео, как жители поселка приветствуют украинских военных.





В освобожденной Казачьей Лопани подняли украинский флаг, сообщил Дергачевский горсовет.

Также в Дергачевском горсовете заявили об освобождении еще нескольких сел на Харьковщине.