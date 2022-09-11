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ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине

11 сентября 2022, 17:28

ВСУ освободили Казачью Лопань на Харьковщине

Украинские военные заняли поселок Казачья Лопань Харьковской области. Перед этим оккупанты поспешно выехали из поселка. Об этом сообщил Дергачевский городской голова Вячеслав Задоренко в Facebook.

«По нашей информации, из Казачьей Лопани рашисты убегают на Белгород, ходят по домам и эвакуируют местное население», — написал он.

Позже он разместил видео, как жители поселка приветствуют украинских военных.



В освобожденной Казачьей Лопани подняли украинский флаг, сообщил Дергачевский горсовет.

Также в Дергачевском горсовете заявили об освобождении еще нескольких сел на Харьковщине.

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