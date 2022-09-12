Оккупанты снова обстреляли жилмассив в Харькове, информация о пострадавших уточняется – мэр

Российские оккупационные войска вновь обстреляли Харьков в понедельник вечером, удар был нанесен по жилому массиву в Немышлянском районе. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.



«Теперь под ударом Немышлянский район. Предварительно - удар по густо заселенному жилому массиву. Никакой военной инфраструктуры рядом нет. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», - написал Терехов.



Ранее сообщалось о том, что один мирный житель Харькова погиб и шесть получили ранения в результате обстрела Основянского и Киевского районов Харькова российскими оккупационными войсками в понедельник днем.