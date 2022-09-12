Окупанти знову обстріляли житловий масив у Харкові, інформація про постраждалих уточнюється – мер

Російські окупаційні війська знову обстріляли Харків у понеділок увечері, удару було завдано по житловому масиву в Немишлянському районі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Тепер під ударом Немишлянський район. Попередньо - удар по густо заселеному житловому масиву. Жодної військової інфраструктури поряд немає. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється», - написав Терехов.



Раніше повідомлялося , що один мирний житель Харкова загинув і шість отримали поранення внаслідок обстрілу Основ'янського та Київського районів Харкова російськими окупаційними військами в понеділок вдень.