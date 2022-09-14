Бунт мобилизованных «ЛНР» в Луганске: Приехавшим «спецслужбам» перевернули авто

В оккупированном Луганске. Скриншот

Незаконная мобилизация на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях продолжается. Вместе с тем растут волнения среди мобилизованных и их семей. Об этом сообщает «Радар».



В частности, очевидцы из Луганска пишут о то, что на днях вернулись те, кто был мобилизован группировкой «ЛНР». Мобилизованные вышли из Балаклеи Харьковской области.



«Базируются они там в Луганской академии внутренних дел. На следующий день туда, к ним, приехали жены, дети и устроили бунт все вместе. Сказали, что больше мужей никуда не отпустят, мужики тоже сказали, что никуда не поедут. Приехали их угомонить спецслужбы какие-то, так те им перевернули толпой транспорт», — рассказали луганчане.



Как стало известно «Радару», в Луганске бунт действительно был. В комментариях под видео пишут, что после того, как воевавшие на стороне «ЛНР» мобилизованные еле выбрались живыми из Харьковской области, их хотели сразу перевести на другие позиции. Чем закончилась история, пока неизвестно.

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