Бунт мобілізованих «ЛНР» у Луганську: «Спецслужбам», що приїхали, перевернули авто

14 вересня 2022, 10:58

Бунт мобілізованих «ЛНР» у Луганську: «Спецслужбам», що приїхали, перевернули авто

В окупованому Луганську. Скріншот В окупованому Луганську. Скріншот

Незаконна мобілізація на підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях продовжується. Водночас зростають хвилювання серед мобілізованих та їхніх сімей. Про це повідомляє «Радар».

Зокрема, очевидці з Луганська пишуть, що днями повернулися ті, хто був мобілізований угрупуванням «ЛНР». Мобілізовані вийшли з Балаклії Харківської області.

«Базуються вони там у Луганській академії внутрішніх справ. Наступного дня туди, до них, приїхали дружини, діти та влаштували бунт усі разом. Сказали, що більше чоловіків нікуди не відпустять, мужики також сказали, що нікуди не поїдуть. Приїхали їх вгамувати спецслужби якісь, то ті їм перевернули натовпом транспорт», — розповіли луганчани.

Як стало відомо «Радару», у Луганську бунт справді був. У коментарях під відео пишуть, що після того, як мобілізовані, що воювали на боці «ЛНР», ледве вибралися живими з Харківської області, їх хотіли одразу перевести на інші позиції. Чим закінчилася історія, поки що невідомо.

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