«Я калаш выкинул, пошел домой». Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт

Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт. Скриншот

Мобилизованные группировкой «ЛНР» взбунтовались против российских военных. Соответсвующее видео было опубликовано в сети.



В частности, мужчины говорят, что они «добровольцы», поэтому могут по желанию уходить. Некоторые жалуются, что их с улицы насильно забирали воевать.



«Я калаш выкинул. Все. Я пошел домой. Я никому ничего не должен. Хоть расстреливайте», — возмущаются один из мобилизованных.



Также собравшиеся заявили о мародерстве со стороны «руководства» с вывозом имущества фурами.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.



Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.



Мобилизованные «Л-ДНР» и их жены часто жалуются на условия службы, публикуя обращенния в сети.



Например, в начале июня мобилизованные «ДНР» жаловались президенту РФ Владимиру Путину и просили вывести их из Херсонской области. А 28 июня в сети появилось обращение мобилизованных из 127-го полка.