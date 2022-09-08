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«Я калаш выкинул, пошел домой». Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт

08 сентября 2022, 22:56

«Я калаш выкинул, пошел домой». Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт

Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт. Скриншот Мобилизованные «ЛНР» устроили бунт. Скриншот

Мобилизованные группировкой «ЛНР» взбунтовались против российских военных. Соответсвующее видео было опубликовано в сети.

В частности, мужчины говорят, что они «добровольцы», поэтому могут по желанию уходить. Некоторые жалуются, что их с улицы насильно забирали воевать.

«Я калаш выкинул. Все. Я пошел домой. Я никому ничего не должен. Хоть расстреливайте», — возмущаются один из мобилизованных.

Также собравшиеся заявили о мародерстве со стороны «руководства» с вывозом имущества фурами.

В середине февраля группировки «ДНР» и «ЛНР» начали всеобщую принудительную мобилизацию мужчин. Мобилизованные на фронт местные жители плохо обеспечены оружием и амуницией и зачастую их отправляют на поле боя в первых рядах.

Правозащитники называют мобилизованных «Л-ДНР» жертвами военных преступлений и предлагают перечень действий, которые стоит предпринимать в случае принудительного призыва.

Мобилизованные «Л-ДНР» и их жены часто жалуются на условия службы, публикуя обращенния в сети.

Например, в начале июня мобилизованные «ДНР» жаловались президенту РФ Владимиру Путину и просили вывести их из Херсонской области. А 28 июня в сети появилось обращение мобилизованных из 127-го полка.

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