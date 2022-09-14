СМИ: Козак ранее договорился с Киевом о завершении войны, но Путину этот договор не понравился

Заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак в начале войны против Украины предлагал Владимиру Путину договор, который мог бы привести к окончанию боевых действий. Договор был согласован с Киевом, однако российский президент отклонил его и настоял на продолжении военной кампании. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, близких к руководству РФ.



По словам собеседников агентства, Козак заключил предварительное соглашение с Киевом, условием которого было невступление Украины в НАТО. По данным Reuters, Козак рекомендовал Путину согласиться на договор.



Однако президент РФ, рассмотрев предложение подчиненного, отказался, сославшись на то, что этих уступок недостаточно, а цели «спецоперации» в Украине расширились до присоединения части украинских территорий к России. В итоге, по словам источников, заключение договора сорвалось.



По словам двух собеседников Reuters, Козак предложил Путину согласиться на договор с Киевом через несколько дней после начала войны. Третий источник утверждает, что это произошло незадолго до российского вторжения. По словам еще одного собеседника, обсуждение договора прекратилось в начале марта, когда в Киеве поняли, что Путин намерен продолжать войну.



Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии Reuters заявил, что представленная информация «не имеет абсолютно никакого отношения к реальности».



«Такого никогда не было. Это абсолютно неверная информация», – сказал он. Козак не ответил на запрос агентства о комментарии.



Советник главы офиса президента Украины и участник переговоров с Россией Михаил Подоляк заявил, что РФ использовала переговоры для прикрытия подготовки вторжения. Однако он не ответил на вопросы агентства о содержании переговоров и не подтвердил, что предварительное соглашение о мире было достигнуто.



«Сегодня мы четко понимаем, что российская сторона никогда не была заинтересована в мирном урегулировании», – сказал Подоляк.



Как отмечает Reuters, неясно, закончилась бы война, если бы стороны сумели договориться. Агентству не удалось найти независимых подтверждений тому, что президент Украины Владимир Зеленский или высокопоставленные чиновники его правительства поддерживали договор, который якобы согласовал Козак.

Ранее Козак отвечал за переговоры российской делегации по реализации Минских соглашений Также его называют куратором группировок «ЛНР» и «ДНР». В апреле 2022 года Козака сменил первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко. Сейчас Минского формата не существует, украинская делегация упразднена.