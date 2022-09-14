Козак раніше домовився з Києвом про завершення війни, але Путіну цей договір не сподобався

14 вересня 2022, 21:07

Козак раніше домовився з Києвом про завершення війни, але Путіну цей договір не сподобався

Заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак на початку війни проти України пропонував Володимиру Путіну договір, який міг би призвести до закінчення бойових дій. Договір був узгоджений із Києвом, проте російський президент відхилив його та наполяг на продовженні військової кампанії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на три джерела, близькі до керівництва РФ.

За словами співрозмовників агентства, Козак уклав попередню угоду з Києвом, умовою якої був невступ України до НАТО. За даними Reuters, Козак рекомендував Путіну погодитись на домоленість.

Однак президент РФ, розглянувши пропозицію підлеглого, відмовився, пославшись на те, що цих поступок недостатньо, а цілі так званої «спецоперації» в Україні розширилися до приєднання частини українських територій до Росії. У результаті, за словами джерел, укладання договору зірвалося.

За словами двох співрозмовників Reuters, Козак запропонував Путіну погодитися на договір із Києвом за кілька днів після початку війни. Третє джерело стверджує, що це сталося незадовго до російського вторгнення. За словами ще одного співрозмовника, обговорення договору припинилося на початку березня, коли у Києві зрозуміли, що Путін має намір продовжувати війну.

Представник Кремля Дмитро Пєсков у коментарі Reuters заявив, що подана інформація «не має жодного стосунку до реальності».

«Такого ніколи не було. Це абсолютно неправильна інформація», – сказав він. Козак не відповів на запит агентства про коментар.

Радник голови офісу президента України та учасник переговорів з Росією Михайло Подоляк заявив, що РФ використала переговори для прикриття підготовки вторгнення. Однак він не відповів на запитання агентства про зміст переговорів і не підтвердив, що попередньої угоди про мир було досягнуто.

«Сьогодні ми чітко розуміємо, що російська сторона ніколи не була зацікавлена у мирному врегулюванні», – сказав Подоляк.

Як зазначає Reuters, неясно, чи закінчилася б війна, якби сторони зуміли домовитися. Агентству не вдалося знайти незалежних підтверджень того, що президент України Володимир Зеленський чи високопосадовці його уряду підтримували договір, який нібито погодив Козак.

Раніше Козак відповідав за переговори російської делегації щодо реалізації Мінських угод. Також його називають куратором угруповань «ЛНР» та «ДНР». У квітні 2022 року Козака змінив перший заступник глави адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко. Наразі Мінського формату не існує, українська делегація скасована.

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