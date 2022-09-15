В ОП рассказали о процессе ликвидации последствий удара РФ по Кривому Рогу

В результате действий ремонтных служб вода заполнившая реку в Кривом Роге отходит. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По его словам, прогресс можно наблюдать на примере парка Мершавцева, где вчера максимальный уровень воды достигал 190 см, а сейчас – 65 см. Тимошенко прогнозирует, что эта положительная динамика будет наблюдаться и дальше.

Также он сообщил о завершении работ по установке очередного затвора, что повлияло на объем утечки воды.

«Сейчас подразделения ГСЧС откачивают воду в четырех пострадавших домах Ингулецкого района и еще семи домах Центрально-Городского района. Остаются подтопленными 79 из 116 частных жилых домов и приусадебных участков. Работаем и там. Работы по ликвидации продолжаются полным ходом», - написал Кирилл Тимошенко.

Вчера, 14 сентября, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гидротехнические сооружения.



Утром 15 сентября он сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.