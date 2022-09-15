В ОП розповіли про процес ліквідації наслідків удару РФ по Кривому Рогу

Внаслідок дій ремонтних служб вода, що заповнила річку у Кривому Розі, відходить. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, прогрес можна спостерігати на прикладі парку Мершавцева, де вчора максимальний рівень води досягав 190 см, а зараз – 65 см. Тимошенко прогнозує, що ця позитивна динаміка спостерігатиметься й надалі.

Також він повідомив про завершення робіт із встановлення ще одного затвора, що вплинуло на обсяг витоку води.

«Зараз підрозділи ДСНС відкачують воду в чотирьох будинках Інгулецького району, які постраждали та ще семи будинках Центрально-Міського району. Залишаються підтопленими 79 зі 116 приватних житлових будинків та присадибних ділянок. Працюємо і там. Роботи з ліквідації тривають повним ходом», - написав Кирило Тимошенко.

Учора, 14 вересня, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу було пошкоджено гідротехнічні споруди міста.



Вранці 15 вересня він повідомив, що владі довелося підірвати гідротехнічні споруди нижче за течією, щоб зменшити рівень води.