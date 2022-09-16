Река Ингулец, вышедшая из берегов из-за обстрела дамбы, окрасилась в красный цвет

Сегодня, 16 сентября, в реке Ингулец, которая ранее вышла из-за берегов из-за обстрела армией РФ дамбы в Кривом Роге, покраснела вода. Об этом сообщает «Первый Криворожский».

Также журналисты, со ссылкой на слова главы военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула, рассказали, что промышленные предприятия города предоставили для засыпки шлюзов более 50 крупных самосвалов с бутом, суглинком и щебнем. Отмечается, что специалисты уже засыпали шлюзы гидротехнического сооружения, по которому вчера несколько раз ударили ракетами российские войска.

14 сентября, напомним, заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил, что в результате обстрела Кривого Рога были повреждены гидротехнические сооружения. Утром 15 сентября он сообщил, что властям пришлось подорвать гидротехнические сооружения ниже по течению, чтобы уменьшить уровень воды.



Вечером 15 сентября российские оккупанты нанесли еще один ракетный удар по району дамбы Кривого Рога.



Утром 16 сентября глава военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что водоснабжение Кривого Рога стабилизировано.