Річка Інгулець, яка вийшла із берегів через обстріл дамби, почервоніла

Сьогодні, 16 вересня, у річці Інгулець, яка раніше вийшла через береги через обстріл армією РФ дамби у Кривому Розі, почервоніла вода. Про це повідомляє «Перший Криворізький».

Також журналісти, з посиланням на слова голови військової адміністрації Кривого Рогу Олександра Вілкула, розповіли, що промислові підприємства міста надали для засипки шлюзів понад 50 великих самоскидів із бутом, суглинком та щебенем. Зазначається, що фахівці вже засипали шлюзи гідротехнічної споруди, яку вчора кілька разів атакували ракетами російські війська.

14 вересня, нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що внаслідок обстрілу Кривого Рогу було пошкоджено гідротехнічні споруди. Вранці 15 вересня він повідомив, що владі довелося підірвати гідротехнічні споруди нижче за течією, щоб зменшити рівень води.



Увечері 15 вересня російські окупанти завдали ще одного ракетного удару по району греблі Кривого Рогу.



Вранці 16 вересня голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул повідомив, що водопостачання Кривого Рогу було стабілізовано.