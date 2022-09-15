Либо заключенные, либо ваши дети — Пригожин о вербовке осужденных в РФ

Владелец частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин прокомментировал недавнее видео, на котором он лично вербует российских заключенных для участия в войне РФ против Украинв. Об этом сообщает «The insider».



По словам Пригожина, если бы он был на месте заключенного, он бы «мечтал влиться в этот дружный коллектив, чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».



Пригожин уточнил, что те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК и заключенные, должны отправить на войну в Украину своих детей.



«И последняя ремарка: те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте», — заявил Пригожин.



«Повар Путина», как еще называют Пригожина, подытожил, что воевать должны или ЧВК и заключенные, или дети тех, кто критикует вербовку людей, отбывающих наказание в российских тюрьмах.



«Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», — заключил Пригожин.

В России вербуют заключенных для участия в так называемой «спецоперации» в Украине. Об этом ряду изданий рассказали родственники осужденных.

В сети появилось видео, на котором Евгений Пригожин призывает заключенных одной из колоний Мордовии вступать в ряды его частной военной компании (ЧВК Вагнера).



В августе Пригожин приезжал в исправительную колонию-2 Рыбинска в Ярославской области РФ, чтобы завербовать осужденных для участия в войне против Украины.