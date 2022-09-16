«ДНР» посилила примусову мобілізацію: Де затримують чоловіків

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram

На окупованій частині Донецької області продовжується примусова мобілізація. Її масштаби зростають.



Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, сьогодні чоловіків затримували у Шахтарську.

На в'їзді до Макіївки з боку Харцизька патрулі перекрили дорогу. Воювати за «ДНР» забирають водіїв автомобілів.

«Ловлять» чоловіків і у Донецьку. Зокрема патрулі, які затримують донеччан, помічені у дворах на проспекті Ілліча, в районі клубу «Лица».

Перекрито і трасу з Чистякова (до декомунізації — Торез) — поворот на Амвросіївку.

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