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На фоне острой нехватки: в Донецке запретили сливать воду из батарей

16 сентября 2022, 19:47

На фоне острой нехватки: в Донецке запретили сливать воду из батарей

На оккупированной территории Донецкой области коммунальные службы расклеили объявления на подъездах многоквартирных домов, в которых просят жильцов не сливать воду из «центрального отопления» в связи со сложившейся ситуацией.

О какой именно ситуации идет речь в объявлении на сказано, но еще 17 марта 2022 года в результате обстрелов насосная станция единственного на тот момент источника водоснабжения Донецка — Верхнекальмиусского водохранилища — была обесточена. В результате подача воды на город приостановлена.

С начала апреля в оккупации наблюдается дефицит питьевой и технической воды. Жителям Донецка, Макеевки Иловайска и Горловки подвозят воду с 9 часов утра до 16 часов вечера.

Также в апреле глава группировки «ДНР» Денис Пушилин заявил, что воду и дальше планируют подвозить. А решится проблема после «освобождения территории республики». Под «освобождением» Пушилин имел ввиду захват российскими войсками всей территории Донецкой области.

В мае появилась информация о том, что в Донецке осталось воды на 20-25 дней, а в августе в Донецке и еще ряде городов на оккупированной части Донецкой области отменили плату за услугу водоснабжения.

В начале сентября в группировке «ДНР» совместно с компанией «Вода Донбасса» приняли решение сократить подачу воды в города оккупированной Донецкой области. Несколькими днями ранее на оккупированной части Донецкой области сегодня разгорелись два крупных скандала из-за воды.

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