На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей

16 вересня 2022, 19:47

На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей

На окупованій території Донецької області комунальні служби розклеїли оголошення на під'їздах багатоквартирних будинків, в яких просять мешканців не зливати воду з «центрального опалення» у зв'язку із ситуацією.

Про яку саме ситуацію йдеться в оголошенні на сказано, але ще 17 березня 2022 року в результаті обстрілу насосну станцію єдиного на той момент джерела водопостачання Донецька — Верхньокальміуського водосховища — було знеструмлено . В результаті подачу води на місто призупинено.

З початку квітня в окупації спостерігається дефіцит питної та технічної води. Мешканцям Донецька, Макіївки Іловайська та Горлівки підвозять воду з 9 години ранку до 16 години вечора.

Також у квітні глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що воду й надалі планують підвозити. А вирішиться проблема після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін мав на увазі захоплення російськими військами усієї території Донецької області.

У травні з'явилася інформація про те, що у Донецьку залишилося води на 20-25 днів, а у серпні у Донецьку та ще низці міст на окупованій частині Донецької області скасували плату за послугу водопостачання.

На початку вересня угрупування «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області. Декількома днями раніше на окупованій частині Донецької області сьогодні розгорілися два великі скандали через воду.

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