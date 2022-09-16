На тлі гострої нестачі: у Донецьку заборонили зливати воду з батарей

На окупованій території Донецької області комунальні служби розклеїли оголошення на під'їздах багатоквартирних будинків, в яких просять мешканців не зливати воду з «центрального опалення» у зв'язку із ситуацією.



Про яку саме ситуацію йдеться в оголошенні на сказано, але ще 17 березня 2022 року в результаті обстрілу насосну станцію єдиного на той момент джерела водопостачання Донецька — Верхньокальміуського водосховища — було знеструмлено . В результаті подачу води на місто призупинено.



З початку квітня в окупації спостерігається дефіцит питної та технічної води. Мешканцям Донецька, Макіївки Іловайська та Горлівки підвозять воду з 9 години ранку до 16 години вечора.



Також у квітні глава угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що воду й надалі планують підвозити. А вирішиться проблема після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін мав на увазі захоплення російськими військами усієї території Донецької області.



У травні з'явилася інформація про те, що у Донецьку залишилося води на 20-25 днів, а у серпні у Донецьку та ще низці міст на окупованій частині Донецької області скасували плату за послугу водопостачання.



На початку вересня угрупування «ДНР» спільно з компанією «Вода Донбасу» вирішили скоротити подачу води до міст окупованої Донецької області. Декількома днями раніше на окупованій частині Донецької області сьогодні розгорілися два великі скандали через воду.



