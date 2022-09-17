Запорожскую АЭС снова подключили к национальной энергосети — МАГАТЭ

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова подключена напрямую к электроэнергии из национальной сети. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ).



Инженеры ЗАЭС отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта.



«Восстановленная линия на 750 кВ в настоящее время обеспечивает крупнейшую в Европе атомную электростанцию, последний действующий реактор которой был остановлен 11 сентября, электроэнергией, необходимой для охлаждения реактора и выполнения других важных функций безопасности. После того, как две недели назад ЗАЭС потеряла подключение к той же линии 750 кВ, она сначала полагалась на электроэнергию, произведенную самой станцией, а затем на резервные линии электропередач, соединяющие ее с сетью через распределительное устройство близлежащей ТЭЦ», — говорится в сообщении.



В МАГАТЭ отметили, что после после повторного подключения магистральной линии вчера днем три резервные линии электропередач снова находятся в резерве. Три другие основные внешние линии электропередач 750 кВ, которые были потеряны ранее во время конфликта, остаются отключенными.



«Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в состоянии холодной остановки, но им по-прежнему требуется электроэнергия для поддержания необходимых функций безопасности. С 5 сентября станция не поставляет электроэнергию домохозяйствам, заводам и другим лицам, зависящим от нее для своих нужд», — добавили в МАГАТЭ.

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