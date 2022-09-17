Запорізьку АЕС знову підключили до національної енергомережі — МАГАТЕ

Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС) України знову підключено безпосередньо до електроенергії з національної мережі. Про це повідомили у Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ).



Інженери ЗАЕС відремонтували одну з чотирьох основних зовнішніх ліній електропередач, пошкоджених під час конфлікту.



«Відновлена лінія на 750 кВ наразі забезпечує найбільшу в Європі атомну електростанцію, останній діючий реактор якої було зупинено 11 вересня, електроенергією, необхідною для охолодження реактора та виконання інших важливих функцій безпеки. Після того, як два тижні тому ЗАЕС втратила підключення до тієї ж лінії 750 кВ, вона спочатку покладалася на електроенергію, вироблену самою станцією, а потім на резервні лінії електропередач, які з'єднують її з мережею через розподільний пристрій ТЕЦ», — йдеться в повідомленні.



У МАГАТЕ зазначили, що після повторного підключення магістральної лінії вчора вдень три резервні лінії електропередач знову перебувають у резерві. Три інші основні зовнішні лінії електропередач 750 кВ, втрачені раніше під час конфлікту, залишаються відключеними.



«Всі шість реакторів ЗАЕС перебувають у стані холодної зупинки, але їм, як і раніше, потрібна електроенергія для підтримки необхідних функцій безпеки. З 5 вересня станція не постачає електроенергію домогосподарствам, заводам та іншим, хто залежать від неї для своїх потреб», — додали в МАГАТЕ.

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