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Продолжение наступательных операций оккупантов в Донецкой области не имеет смысла — ISW

18 сентября 2022, 08:44

Продолжение наступательных операций оккупантов в Донецкой области не имеет смысла — ISW

Российские оккупанты продолжают вести бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений. Об этом сообщил Институт изучения войны (ISW).

«Российские войска продолжают атаковать Бахмут и разные села вблизи Донецка, которые имеют лишь эмоциональное значение для жителей так называемой ДНР», — отметили в ISW.

Оккупанты, вероятно, направляют некоторые из очень ограниченных резервов, имеющихся в Украине, на эту цель, а не на уязвимые оборонные рубежи, поспешно возведенные вдоль реки Оскол в восточной части Харьковской области.

«Россияне не могут надеяться на достаточно масштабные успехи в районе Бахмута или Донецка, чтобы сорвать украинские контрнаступления, и, похоже, продолжают почти автоматические усилия по завоеванию позиций в Донецкой области, которые кажутся все более оторванными от общих реалий театра боевых действий»,— подчеркивают аналитики.

Кроме того, в Институте изучения войны рассказали, что несостоятельность оккупантов перебросить масштабные подкрепления к востоку Харьковской и Луганской областей оставляет большую часть захваченной РФ северо-восточной территории Украины крайне уязвимой к дальнейшим контрнаступлениям ВСУ.

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