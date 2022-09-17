Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен сотни оккупантов — Зеленский

17 сентября 2022, 21:59

Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен сотни оккупантов — Зеленский

Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.

Он отметил, что сейчас у россиян больше украинских пленных, чем у украинской стороны — российских военных или работающих за РФ наемников-террористов. Поэтому стоит задача пополнять обменный фонд.

«И я обращаюсь к российским военным — это правильно, если они уйдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда. Скажу вам прямо, эта операция (контрнаступление — Ред.) дала возможность этот фонд серьезно пополнить», — сказал Зеленский.

По его словам, в результате контрнаступления в плен попали сотни российских военных.

Читайте также:

Контрнаступление не приближает конец войны — Зеленский 

Еще по теме

Люди
пленные Владимир Зеленский
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
22:56
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
16:18
«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель
12:01
Донецк под мощным обстрелом, «прилеты» — в «райадминистрацию» и на бульвар Пушкина
10:38
В «ЛНР» заявили о раненых во время взрыва в «генпрокуратуре»
08:59
«ДНР» заявила о ранении четверых гражданских
00:25
Подробности убийства «генпрокурора ЛНР» — главное за день ►
22:48
Видео-дневник из блокадного Мариуполя. История Виолетты и Анастасии ►
19:47
На фоне острой нехватки: в Донецке запретили сливать воду из батарей
17:55
«ДНР» присвоила вышки украинских мобильных операторов в районе Донецка
16:54
В «ДНР» заявили, что за неделю из-за обстрелов погибли 34 человека
16:14
В районе аэродрома оккупированного армией РФ Мелитополя взрыв — Федоров
14:18
«ДНР» усилила принудительную мобилизацию: Где задерживают мужчин
14:02
В Бердянске сообщили об убийстве представителей оккупационной власти города
12:16
В мариупольских школах занятия для детей проводят в коридорах — Мариупольский горсовет
12:00
В Луганске прогремел мощный взрыв в здании «генеральной прокуратуры». Погиб «генпрокурор»
все новости
22:56
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
21:59
Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен сотни оккупантов — Зеленский
21:47
Последствия обстрела Краматорска: пятеро раненых, разбиты больше 30 домов
20:59
В освобожденной Казачьей Лопани нашли место, где оккупанты пытали людей
20:26
Верещук призвала не спешить возвращаться на деоккупированные территории Харьковщины
19:57
Создадут ли Россия и Китай – «Анти-Запад» c коалицией против США? ►
19:47
Запорожскую АЭС снова подключили к национальной энергосети — МАГАТЭ
18:59
В Генштабе ВСУ рассказали о новых ударах по оккупантам
18:39
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе пяти населенных пунктов — сводка
17:58
За сутки энергетики восстановили электроснабжение 30 населенных пунктов Донетчины
17:21
На Донетчине установили ограничения на въезд на деоккупированные территории
16:18
«ЛНР» заявила об обстреле Кременной, ранен мирный житель
15:52
Украина получила $1,5 миллиарда от США: Куда пойдут средства
15:18
Ракетный удар по Чугуеву: От полученных ран скончалась 11-летняя девочка
14:48
В Константиновке ранены восемь человек
все новости
ВИДЕО
Россияне начали вербовать на войну заключенных в Донецке и Луганске
17 сентября, 22:56
Создадут ли Россия и Китай – «Анти-Запад» c коалицией против США? ►
17 сентября, 19:57
В Константиновке ранены восемь человек
17 сентября, 14:48

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты