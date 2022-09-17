Во время контрнаступления украинские военные взяли в плен сотни оккупантов — Зеленский

Во время контрнаступления на Харьковщине украинские военные взяли в плен сотни оккупантов. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.



Он отметил, что сейчас у россиян больше украинских пленных, чем у украинской стороны — российских военных или работающих за РФ наемников-террористов. Поэтому стоит задача пополнять обменный фонд.



«И я обращаюсь к российским военным — это правильно, если они уйдут в плен. Мы относимся к ним согласно Женевским конвенциям, как к военнопленным. Наша задача – чтобы их было больше, чтобы вернуть своих. Поэтому задача по пополнению фонда. Скажу вам прямо, эта операция (контрнаступление — Ред.) дала возможность этот фонд серьезно пополнить», — сказал Зеленский.



По его словам, в результате контрнаступления в плен попали сотни российских военных.